Supermarktketen wil doorgroeien Max Verstappen mag bij Jumbo blijven, Frits van Eerd in wachtkamer

Door Pascal Kuipers

Formule 1-kampioen Max Verstappen met Frits van Eerd Ⓒ ANP / ANP

Veghel - Pas vanaf april, als de eigen accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd, zal Jumbo het boek van het inktzwarte jaar 2022 kunnen sluiten. Dan hopen familie en commissarissen de knoop door te hakken over de vraag of het terugkomen of terugtreden wordt voor Frits van Eerd als ceo.