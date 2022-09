Insect rukt op in schappen supermarkt: ’We willen de hele maaltijd beïnvloeden’

Premium Financieel

Supers weren ’Russisch ei’ uit het schap: ’Smaakt nog steeds hetzelfde’

De discussie over de oorlog in Oekraïne heeft het Nederlandse supermarktschap bereikt. Bij een tiental supermarken, waaronder Plus, Coop, Dirk en Aldi, staat het slaatje dat recentelijk nog als Russisch Eislaatje werd verkocht, nu als ’Ambachtelijk Eislaatje’ in het koelvak.