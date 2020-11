Column: hypotheeklessen nuttiger dan scheikunde

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Wie geneeskunde studeert is zeker zes jaar bezig; een specialisatie kost nog eens zes jaar. Toen voetballer Daley Blind een ICD kreeg, wist een vriend van me, die het hele twaalfjarige traject had doorlopen, mij precies uit te leggen wat zo’n ding is, welke functie het heeft en wat de risico’s zijn. Andersom mag hij mij raadplegen op financieel vlak. Dat gebeurt ook en zo heb je wat aan elkaar.