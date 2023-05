Vakantiegeld dikt weer wat aan op spaarrekening

Vakantiegeld levert op een spaarrekening weer wat op. Ⓒ Getty Images

De spaarrente is de laatste tijd flink gestegen. Je krijgt nu gemiddeld 1,28% rente op een spaarrekening. Dat niveau is sinds 2014 niet meer gehaald volgens de cijfers van vergelijkingswebsite Spaarrente.nl en het is goed nieuws voor wie vanwege inflatie of om andere redenen zijn vakantiegeld op wil potten.