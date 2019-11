Grote Amerikaanse onlinebrokers gaan samen

Het beheerd vermogen van het fusieconcern bedraagt meer dan 5 biljoen dollar. Schwab en TD Ameritrade zijn de twee grootste Amerikaanse beursgenoteerde brokers. De sector in de Verenigde Staten is momenteel sterk in beweging, waarbij partijen hun commissies voor een groot aantal diensten naar nul terugbrengen. Dat is positief voor klanten, maar zet de winsten onder druk. Door samen te gaan willen de bedrijven financiële en strategische voordelen behalen.

De fusie wordt gesteund door de besturen van beide ondernemingen. Het is de bedoeling dat de deal in de tweede helft van 2020 wordt afgerond. De integratie zal naar verwachting maximaal 36 maanden in beslag gaan nemen.

Scherpe analyse

Analisten denken dat de mededingingsautoriteiten scherp zullen gaan kijken naar de combinatie van de twee effectenhandelaren, gezien hun sterke machtspositie. Het gecombineerde bedrijf telt wereldwijd 24 miljoen klantrekeningen, met een jaarlijkse omzet van 17 miljard dollar en een winst voor belastingen van 8 miljard dollar. Het hoofdkantoor van het fusiebedrijf zal komen te staan op de nieuwe campus van Schwab in Westlake, Texas.

Andere kleinere onlinebrokers in de VS zijn bijvoorbeeld ETrade Financial en Interactive Brokers.