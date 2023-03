Premium Het beste van De Telegraaf

Boek over vorig jaar overleden supernetwerker Hoe komen liefde voor Afghanistan en Ikea samen?

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Weduwe Marloes Borsboom tussen ambassadeur Emiel de Bont en Ehsans dochter Isabelle Turabaz. Ⓒ FOTO’S DE TELEGRAAF

’Verbaast me niks”, zei oud-legerbaas Dick Berlijn over de drukte in Westcord Hotel Delft. „Iedereen kende Eshan.” Eshan Turabaz was de vorig jaar overleden Afghaanse consul en Ikea-relatiespil, wiens biografie werd gepresenteerd.