Jaartop in zicht

Begin mei gaven we al aan dat de bekende beurswijsheid ‘sell in may’ naar onze mening dit jaar niet op zou gaan, maar juist eerder een ‘buy in may’. Begin mei testte de AEX voor de eerste keer de belangrijke steunzone van 426 – 427.

We gaven toen aan dat de eindfase van deze 3e correctie van dit jaar was ingegaan. Toch duurde het uiteindelijk nog enkele weken voordat de dalende toppenlijn vanaf de jaartop werd gebroken. Wel bleek de zone 426 – 427 de uiteindelijke steunzone voor deze correctieve beweging te zijn.

Hier werd een meervoudige bodem gevormd waarbij belangrijke bodempatronen werden gevormd, zoals een bullish engulfing en een piercing line. Ongeveer 2 weken geleden brak de AEX uiteindelijk door de dalende toppenlijn wat het eindsignaal van deze 3e correctie betekende.

Groot complex bodempatroonNa 2 dagen van hapering onder de 449-weerstand werd dit niveau in de afgelopen dagen opwaarts gebroken. Dit was het laatste belangrijke tussenstation tot aan de jaartop. Hier liggen de toppen van december vorig jaar en maart dit jaar.

De top van december bij 449 was destijds het startpunt van de 1 correctie van dit jaar. Na de vorming van een zeer belangrijke langetermijnbodem in februari liep de AEX in enkele weken 70 punten op tot opnieuw de 449 in maart. Verder maakt deze weerstand deel uit van een groot en complex omgekeerd hoofd-schouderpatroon sinds december vorig jaar.

Daarbij werd in de afgelopen twee maanden een dubbele rechterschouder gevormd met in beide gevallen een dieptepunt bij 426. De activatie van dit grote bodempatroon zorgt voor een te berekenen koersdoel in de 2 helft van dit jaar van 520 punten. Voor de 2 helft van dit jaar houden we een koersdoelzone aan van 495 – 520. Wel zal de weg hiernaartoe nog gepaard gaan met meerdere correctieve bewegingen voor de vorming van bodems.

Opwaartse doelen onveranderd bij 458 en 475 We achten de kans reëel dat de AEX in de komende dagen/week een poging zal ondernemen om de jaartop bij 458 te testen danwel te breken. Een doorbraak hierboven zet direct de weg open richting ons middellangetermijndoel, dat we enkele maanden geleden afgaven voor de lentemaanden, van 475 punten (de novembertop van vorig jaar). Hiertussen zijn weinig noemenswaardige weerstanden te vinden.

Ook tot aan de 458 ligt geen weerstand meer. Toch werd gisteren een klein toppatroon gevormd, een hanging man. Dit patroon wordt opgeheven zodra de AEX boven de 452 komt. Steunpunten zijn te vinden bij de 449 en de openstaande gap tussen de 443 en 444. Een terugtest naar deze niveaus mogen we dan ook zeker niet uitsluiten, maar de opwaartse beweging in de komende dagen/week naar de 458-top blijft het meest realistische scenario naar onze mening.

De vraag hierna is echter of deze weerstand ineens zal worden doorbroken, of dat er rond dit niveau een tijdelijke consolidatie/terugtest zal optreden.