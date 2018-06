Rijdt Max straks ook elektrisch?

Want er worden steeds meer elektrische auto’s verkocht. Het is heel goed mogelijk dat er over tien jaar geen enkele auto met een benzinemotor meer gemaakt wordt. En dat alle geproduceerde auto’s dan een elektrische motor hebben. Want dat elektrisch rijden onontkoombaar is, daar zijn kenners als de Venezolaan Tony Seba - die schone energie op de prestigieuze Amerikaanse universiteit Stanford doceert - en de Duitser Lukas Neckermann, schrijver van het boek The Mobility Revolution, het wel over eens.

En deze kenners zijn het er ook over eens dat deze ontwikkeling sneller zal verlopen dan we nu denken. Seba voorspelt bijvoorbeeld dat in 2026 al alle nieuwe wagens in de VS elektrisch zullen zijn. Mede omdat de belemmeringen steeds meer verdwijnen. Zo wordt het bereik van de elektrische auto’s snel groter door steeds nieuwe generaties batterijen. De nieuwste Tesla heeft een bereik van 450 km en kenners denken dat 900 km ook binnen afzienbare tijd mogelijk is.

Mobiliteitsrevolutie

De belemmeringen voor elektrisch rijden worden dus in hoog tempo weggenomen. En steeds meer autofabrikanten komen dan ook met elektrische modellen, die ook steeds betere prestaties leveren. Maar Seba en Neckermann kijken al weer verder. Zij verwachten dat de komende mobiliteitsrevolutie werkelijk disruptive wordt. Elektrische auto’s vergen bijvoorbeeld veel minder reparaties. Onderhoudsbedrijven moeten zich daarom denk ik ernstig zorgen gaan maken. Seba en Neckermann zien daarnaast nog een veel belangrijker ontwikkeling in het kielzog van de verdere ontwikkeling van de elektrische auto: zelfrijdende auto’s.

Computer op wielen

Juist omdat de motoren van elektrische auto’s weinig onderdelen hebben en bedrijfszeker zijn en omdat de gehele auto vooral software gedreven is, kun je daar makkelijk software voor automatische besturing op ‘loslaten’. Niet voor niets zijn bedrijven als Apple en Google bezig met het ontwikkelen van een zelfrijdende auto. Bovendien kun je een auto die eigenlijk een computer op wielen is makkelijk online software-updates geven. Dat brengt het tijdperk van zelfrijdende auto’s snel dichterbij.

De deeleconomie

Dichterbij dan menigeen denkt. In maart dit jaar bijvoorbeeld reden ongeveer vijftig ‘semi-zelfsturende’ auto’s op de A2 van Amsterdam naar Beesd en terug. Dat gebeurde overdag, tussen het overige verkeer, om te kijken hoe dat gaat. De auto's – BMW, Hyundai, Mercedes, Tesla, Toyota en Volvo – reden in treintjes van vijf of zes. Wel met de handen aan het stuur, vanwege verzekeringstechnische aspecten. Maar eigenlijk was dat niet nodig.

Er zijn meerdere belangrijke gevolgen als auto’s zelfrijdend worden. Het aantal ongelukken zal drastisch verminderen. Wat forse gevolgen zal hebben voor de verzekeringsbedrijven. De consument heeft er in ieder geval voordeel bij, want zijn premie gaat omlaag. En doordat er een netwerk van zelfrijdende auto’s ontstaat, kun je met een app heel eenvoudig en efficiënt een auto bestellen als je hem nodig hebt. Vergelijkbaar met taxi’s bestellen bij Uber. Uber ziet trouwens ook bij de zelfrijdende auto’s een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. Op dit platform zullen auto’s heel eenvoudig gedeeld gaan worden. Auto’s staan nu zo’n 96% van de tijd stil! Als auto’s worden gedeeld, zal de markt voor auto’s met 80% krimpen! Dat heeft bijvoorbeeld weer enorme gevolgen voor de leasemaatschappijen. Ik ken iemand die zo’n leasemaatschappij heeft en die zijn bedrijf al aan omvormen is.

Meebewegen of weggevaagd worden

Als je die ontwikkelingen bij elkaar optelt: elektrisch rijden, zelfrijdende auto’s en voertuigen delen, dan zie je dat de gehele automarkt, waarin miljarden omgaan, op zijn kop komt te staan. Autofabrikanten die niet met de stroom meebewegen worden weggevaagd. Leasebedrijven moeten hun bedrijfsmodel omgooien. Garagebedrijven zullen een hoop minder te doen krijgen.

Maar wat doet Max?

Maar hoe zit het over tien jaar met Max? Max is nu pas 18. De kans dat hij dan nog racet, acht ik heel groot. Ook denk ik dat de kans groot is dat hij dan al een of meerdere keren wereldkampioen in de hoogste raceklasse is geworden. Alleen denk ik dat er een belangrijk ding veranderd zal zijn tegen die tijd. Want waarschijnlijk zit achterin de bolide die hij dan over de circuits stuurt geen benzinemotor meer, maar een elektrische motor!

Deze column is geschreven door Robert Schuckink Kool, directeur bij Trend Invest