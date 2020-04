Goudprijs zet opmars voort naar nieuwe piek

De prijs van het edelmetaal is na een stevige terugval in de voorbije maand weer aan een met tot dicht tegen de $1750 per troy ounce. Daarmee komt de recordstand van boven de $1800 die in 2009 werd neergezet steeds meer in zicht.

Met de nieuwe bazooka van de Federal Reserve die vanmiddag werd gelanceerd, zullen de inflatieverwachtingen nog verder neerwaarts worden bijgesteld. Dat wakkerde de animo bij beleggers voor goud weer flink aan.

Daarnaast blies de nieuwe dreun op de Amerikaanse arbeidsmarkt met miljoenen nieuwe werklozen als gevolg van de coronacrisis de status van het goud als vluchthaven nieuw leven in.