Telefoontje van ’National police’? Trap er niet in!

Daarvoor waarschuwt de Fraudehelpdesk.

Mensen die door de oplichters werden gebeld, kregen een Engels gesproken bandje te horen. Daarin wordt hen verteld dat ofwel hun bsn-nummer wordt misbruikt, er een arrestatiebevel tegen hen loopt of dat zij verdacht worden van criminele activiteiten zoals drugshandel of witwassen. Ze moeten het cijfer 1 intoetsen om te worden doorverbonden met een agent.

Geld veiligstellen

Wie het niet vreemd vindt dat een Nederlandse instantie zoals de nationale politie of de Nederlandse Hoge Raad hen in het Engels benadert en zich laat doorverbinden met een ’agent’, krijgt iemand te spreken die hen vraagt hun identiteit te verifiëren. Daarna wordt soms gezegd dat zij hun geld veilig moeten stellen door het over te maken naar een bepaald rekeningnummer. Dat geld zijn zij dan uiteraard kwijt.

De Fraudehelpdesk benadrukt nog eens dat je nooit geld moet overmaken op basis van een bericht of telefoontje. Zij raden aan de verbinding te verbreken als je wordt gebeld door deze oplichters.