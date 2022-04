Premium Het beste van De Telegraaf

Inloggen is ook werken, callcentermedewerker heeft recht op loon

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Je komt het kantoor binnen, gaat nog even naar de wc, haalt een kopje koffie en start je computer op. Je opent de programma’s die je nodig hebt voor je werk en logt in. Ben je dan al aan het werk, of nog niet? De internationale callcenterreus Teleperformance vindt van niet, en dus ook niet dat er in die eerste minuten recht is op loon. De rechter fluit het bedrijf nu terug.