Super slaat slaatje uit hittegolf: ’Door dure eieren en vlees wel prijziger’

’Ahold moet veel transparanter worden over bol.com’

Ahold Delhaize brengt bol.com dit jaar zeker niet naar de beurs. Dat is een kernboodschap bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal en eerste jaarhelft van 2022. „Zo’n mooi bedrijf doen we niet onder de prijs van de hand”, zegt bestuursvoorzitter Frans Muller. „We wachten tot het be...