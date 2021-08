Beurzen VS verdeeld na groen licht voor investeringen infrastructuur

NEW YORK (AFN/DFT) - De Amerikaanse beurzen staan dinsdag verdeeld. Positief voor beleggers is dat de Senaat in Washington heeft ingestemd met $550 miljard aan investeringen in de infrastructuur. De om zich heen grijpende Delta-variant van het coronavirus leidt echter tot voorzichtigheid.