Bioscoopketen AMC valt in de smaak op vlakke beurzen VS

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De beurzen in New York zijn dinsdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. Beleggers deden rustig aan in de aanloop naar een stemming in de Senaat over de langverwachte infrastructuurwet. Bioscoopketen AMC Entertainment stond bij de winnaars na beter dan verwachte cijfers van de bioscoopketen.