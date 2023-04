Beursblog: ASML drukt AEX flink in het rood

De resultaten van bierbrouwer Heineken worden door beleggers wel beloond met een flinke koersstijging. De beurskoers van Just Eat Takeaway zat vanochtend aanvankelijk in de lift door een aandeleninkoopprogramma van €150 miljoen. Maar het aandeel staat inmiddels alweer in de min.

Is het beursblog hieronder niet zichtbaar, klik dan hier.