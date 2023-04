Beursblog: Nasdaq sluipt naar nipt winstje; Netflix ziet flink af

De AEX moest licht terrein prijsgeven tot net boven de grens van 760 punten. De zwakke gang van zaken bij ASML na een tegenvallende orderontvangst draagt sterk bij om de weg omlaag in te slaan. Heineken is bij beleggers getapt in reactie op de meevallende bierverkopen. In de Midkap fietst Just Eat Takeaway omlaag nadat de maaltijdbezorger het aantal bestellingen flink heeft zien teruglopen

