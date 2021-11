Premium Het beste van De Telegraaf

Column: wereldleiders bij de klimaattop zijn te ambitieus

Door Casper Burgering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Veel landen kwamen afgelopen week samen in Glasgow voor de opening van een 12-daagse VN-conferentie over klimaatverandering (COP26). Niet geheel toevallig kwam het Intergouvernementeel Panel voor klimaatverandering (IPCC) van de VN twee maanden daarvoor met een ’code rood’-rapport over de urgentie van de klimaatcrisis.