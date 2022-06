Partydrug MDMA opnieuw aangetroffen in drieliterflessen champagne

De Belgische voedsel- en warenautoriteit het Federaal Voedselagentschap (FAVV) waarschuwt voor de partij champagne. Het gaat om drieliterflessen van het merk Moët & Chandon Ice Impérial.

Sterfgeval

In februari waarschuwde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA voor hetzelfde. Vier mensen in Nederland werden toen ziek na het drinken van de vervuilde bubbels. In Duitsland is zelfs iemand overleden.

In België leidde politie-onderzoek nu tot een tweede partij verdachte flessen. Zij werden bij verschillende verkooppunten en ook online verkocht. Het FAVV meldt niet of de flessen ook in andere landen dan België over de toonbank zijn gegaan. Er is nog niets bekend over dat mensen ziek zijn geworden van de champagne met drugs.

Anijsachtig

Als er vloeibare MDMA aan de champagne is toegevoegd, bruist die niet als hij wordt uitgeschonken. Ook heeft de drank een afwijkende smaak en geur. De met MDMA vervuilde drank is roodbruinig en ruikt naar anijs, meldde de NVWA eerder.