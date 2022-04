Premium Het beste van De Telegraaf

Rechter fluit stichting BKR terug: unieke code mag niet

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Financiële instellingen zoals banken kunnen je aanmelden bij stichting BKR als er betalingsproblemen zijn. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Een registratie bij Stichting BKR is heel vervelend: als financiële instellingen zien dat je ooit betalingsproblemen hebt gehad, krijg je niet zo snel een nieuwe lening zoals een hypotheek. Een man die zijn registraties met succes bij de rechter aanvocht, kreeg daarna een unieke code van de stichting om aan te geven dat er een conflict is. Maar dat had BKR niet mogen doen, heeft de rechter nu beslist. De klager heeft er alleen niets aan, want BKR gaat in hoger beroep en laat de code tot die tijd staan, laat een woordvoerder weten.