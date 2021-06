Corona versnelt strategie van Ordina voor dikkere marge

Dat blijkt uit een nieuw strategisch plan dat dat het beursgenoteerde bedrijf dinsdag presenteerde tijdens een bijeenkomst voor beleggers.

Het plan omvat nieuwe doelen voor na de huidige strategie, waarin voor 2022 doelstellingen waren opgenomen. Mede dankzij corona, loopt het bedrijf nu voor op die ambities, maakte het bedrijf bekend.

Dat zou onder andere blijken uit de ebitda-marge, die in 2020 op 12,6% uitkwam, terwijl was gemikt op een percentage van tussen de 10% en 12%.

Transformatie

Volgens ceo Jo Maes was de afgelopen jaren hard gewerkt aan transformatie van het bedrijf, waarvan de basis in 2020 volgens de topman is ’getest’, en waaruit zou zijn gebleken dat Ordina goed in staat zou zijn snel te reageren op uitdagingen bij zijn klanten.

De komende jaren denkt Ordina te kunnen profiteren van de extra push die de digitalisering van bedrijfsprocessen heeft gekregen tijdens de coronacrisis.

De groei in de markt, die goede groei laat zien in onder andere de overheids- en farmaceutische segmenten, zou bij Ordina volgens zijn nieuwe plan, dat loopt tot 2026, een omzetstijging van tussen de 5% en 8% per jaar moeten opleveren.

Minder detacheren

Het afgelopen jaar heeft Ordina minder ingezet op detacheringsopdrachten en de inzet van externe medewerkers. Daardoor daalde de omzet enigszins, maar steeg wel de marge van rond de 5% tot twee jaar geleden, naar boven de 12%. De komende jaren denkt Ordina weer te kunnen groeien, maar door de keuze voor de juiste projecten wel een hogere marge voor de middellange termijn te kunnen realiseren, van tussen de 12 en 14%.