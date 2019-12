Ben Smith en Anne Regail waren onverwachts in Amstelveen. Ⓒ ANP Air France-KLM 10.125 -2.22 %

Amsterdam - Topman Ben Smith heeft de onrust bij het KLM-personeel over de krimp proberen te bezweren. De baas van de moedermaatschappij Air France KLM kwam dinsdagmiddag samen met Air France-baas Anne Rigail onverwacht naar het KLM-hoofdkantoor in Amstelveen om het personeel in de kantine toe te spreken.