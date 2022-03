Uitspraak kort geding advocatenkantoor Stibbe tegen OM

Premium Geld

Verkoper skikleding voor €6000 ’uitgekleed’ door oplichter

De verkoop van skikleding op Marktplaats is voor een ING-klant op een ijskoude teleurstelling uitgelopen. Hij trapte in een oplichterstruc en maakte €6000 van zijn spaargeld over aan een fraudeur. Het slachtoffer probeerde nog het adres van de crimineel te achterhalen, maar het geld is weg.