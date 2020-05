Warren Buffett doet aandelen vliegmaatschappijen VS van de hand

Berkshire bezat tot voor kort redelijk grote belangen in de vliegmaatschappijen. Zo had het eind vorig jaar 11 procent van de aandelen van Delta Air Lines in handen, 10 procent van American Airlines, ongeveer hetzelfde percentage van Southwest Airlines en 9 procent van United Airlines.

De totale aandelenverkoop van Berkshire was in april goed voor 6,5 miljard dollar, waarvan het gros is opgebracht met de belangen in de luchtvaartmaatschappijen. Volgens Buffett is de toekomst van de luchtvaartsector in een aantal maanden drastisch veranderd. De miljardair zegt dat de verkoop van de aandelen "aanzienlijk verlies" heeft opgeleverd en dat "was mijn eigen fout".

Luchtvaart

De luchtvaartindustrie is hard geraakt door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Boeing-topman David Calhoun stelde eerder deze week dat de luchtvaartindustrie dit jaar 314 miljard dollar aan inkomsten misloopt door de "ongekende" crisis. Alleen al in de Verenigde Staten staan 2800 vliegtuigen aan de grond. Verder is de passagiersstroom met 95 procent opgedroogd.

Berkshire Hathaway leed in de eerste drie maanden een nettoverlies van bijna 50 miljard dollar, doordat de waarde aandelen en andere investeringen door de coronacrisis waren gekelderd. De operationele winst van bedrijven in het bezit van Buffetts investeringsmaatschappij behaalden een 3 procent lagere operationele winst dan een jaar eerder.