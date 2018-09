Werkgevers bezorgd over scepsis rond EU

In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap kwamen de voorzitters van Europese werkgeversorganisaties, samen met koepelorganisatie Business Europe, bijeen in Den Haag. "Als bedrijven willen groeien, moeten we meer doen om bureaucratie te verminderen en meer te innoveren", zeggen Business Europe-voorzitter Emma Marcegaglia en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

Is de scepsis over de EU schadelijk voor het bedrijfsleven?

Emma Marcegaglia: "Daar maken we ons wel zorgen over. Wij geloven absoluut in Europa. Er is ook reden om positief te zijn. De economische groei is 2%. Niet fantastisch, maar zeker niet slecht. De meeste landen maken vorderingen met structurele hervormingen. En wij als werkgevers willen een actievere rol nemen, bijvoorbeeld door te investeren. Wij zijn degenen die groei en banen creëren. Een van de dingen die daarvoor nodig is, is minder handelsbarrières en vrije handel. Maar over dat laatste hangt een negatieve bijklank."

'Voordelen Europa beter gaan uitleggen'