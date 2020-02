Ordina verdubbelt zijn winst

De omzet van Ordina kwam over heel 2019 3,8% hoger uit op €372 miljoen, bij een ruime verdubbeling van de nettowinst naar €14,9 miljoen. Net als voorgaande periodes groeide Ordina in het laatste kwartaal van 2019 vooral in België, terwijl de Nederlandse markt zelfs een kleine krimp liet zien. Dat laatste is volgens bestuursvoorzitter Jo Maes te wijten geweest aan de inzet van minder zzp’ers, om zo de winstgevendheid te verbeteren. “Dat is een bewuste keuze geweest.”

Ordina zag afgelopen jaar vooral groei in de overheidsmarkten, waar het zo’n 40% van zijn omzet vandaan haalt en de sector zorg, waarin het bedrijf vooral enkele Belgische farmaceuten bedient. Ook de omzet in de financiële sector steeg dankzij striktere regelgeving licht over 2019, terwijl die in de industrie een kleine krimp liet zien.

Industrie

Die laatste ontwikkeling verklaarde Maes door het feit dat vooral in de maak industrie de laatste tijd ‘prudenter wordt omgegaan’ met investeringen en het ‘voor lokale spelers steeds moeilijker wordt om opdrachten te krijgen bij multinationals, omdat die vaker kiezen voor partijen die internationaal werken’. “Wij richten ons daarom nu stap voor stap meer op de logistiek en nutsbedrijven.”

Het behouden van medewerkers is volgens cfo Annemieke den Otter niet zozeer een zaak van meer betalen, maar van het bieden van inhoudelijk interessant werk, bij goede opdrachtgevers. “Dat staat met stip op nummer één. Daarbij moet je natuurlijk ook marktconform betalen, dat benchmarken we regelmatig.”

Conjunctuur gevoelig

Het bedrijf wilde geen indicatie geven voor de huidige en komende kwartalen. “We geven traditioneel geen verwachtingen voor komende kwartalen en de toekomst. We zijn een conjunctuurgevoelig bedrijf en dat maakt het moeilijk een goede voorspelling te doen”, zei Den Otter. Voor het huidige economische klimaat geldt dat volgens haar zeker, omdat vanwege de nog onbekende effecten van het coronavirus en andere onzekerheden in de economie.