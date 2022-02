Premium Het beste van De Telegraaf

Personeel KLM naar de rechter in Parijs

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

De or van KLM laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter in Parijs. Ⓒ ANP/HH Air France-KLM 4.036 -2.25 %

Amsterdam - De ondernemingsraad van KLM staat in mei voor de rechter in Parijs vanwege de ruzie omtrent een zetel in het bestuur van Air France KLM.