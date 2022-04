Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Richard Liu Opgestapte schatrijke topman JD.com verstrikt in seksschandalen

Richard Liu opgestapte topman bij JD.com, Ⓒ Getty Images

Richard Liu is de zoveelste ceo van een Chinees megabedrijf die uit het niets zijn aftreden heeft aangekondigd. De oprichter van JD.com staat bekend als de Chinese Jeff Bezos. Maar waar Liu een imperium heeft gebouwd dat kan tippen aan Amazon, is de schatrijke Chinees ook verstrikt geraakt in seksschandalen.