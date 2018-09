Nikkei profiteert van groeiversnelling

De Japanse overheid maakte bekend dat de economie in het eerste kwartaal 1,7 procent groter was dan in de vergelijkbare periode van 2015. Economen rekenden in doorsnee op een plus van 0,3 procent, na een krimp van 1,7 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar. De opleving voedde speculatie over de noodzaak van verdere steunmaatregelen.

De Nikkei sloot 0,1 procent lager op 16.644,69 punten. Autofabrikant Suzuki viel in Tokio op met een koersverlies van 9,4 procent na berichten over fouten bij het testen van het brandstofverbruik van een aantal modellen. Een soortgelijke zaak leidde recent tot een koersval bij Mitsubishi (plus 3,9 procent).

Andere markten hadden last van een waardestijging van de Amerikaanse dollar en oplopende olieprijzen. Zo daalde de Kospi in Seoul 0,6 procent en moest de All Ordinaries in Sydney 0,7 procent terug. De Hang Seng in Hongkong koerste in de middaghandel 1,6 procent lager.