Taxi Centrale Renesse failliet

„Vandaag is het faillissement uitgesproken van alle vennootschappen van de TCR Group te Middelburg. TCR Group verzorgt diverse vervoersdiensten in het land. De curatoren spannen zich samen met de directie en het personeel in om deze diensten voorlopig in stand te houden. Daarnaast bekijken zij of TCR Group als geheel of in onderdelen kan worden doorgestart,” luist een korte verklaring van bewindvoerder Jan de Meester van Van Boven Advocaten in Middelburg.

TCR is veel groter dan de naam doet vermoeden. Het Zeeuwse fusiebedrijf uit 1997 rijdt taxi’s, busjes en touringcars in Zeeland, Noord-Holland én op de Waddeneilanden, deels als onderaannemer van Connexxion en Arriva. „Leerlingen, gehandicapten en ouderen zijn afhankelijk van dat vervoer”, zegt onderhandelaar Tjeerd Orie van CNV Vakmensen.

De medewerkers en klanten van TCR gaan een ’onzekere tijd’ tegemoet, zegt Orie. „Intussen zal het werk wel door moeten, want er zijn veel mensen afhankelijk van dit vervoer.” De vakbondsonderhandelaar zegt dat er al wel partijen geïnteresseerd zijn in een overname.