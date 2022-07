Ondernemersvraag: zijn mijn gegevens in register van KvK nu afgeschermd?

Premium

’Deze beleidsomslag is juist nu hard nodig’

Als we niet nu in beweging komen, dan loopt de zorg voor ouderen vast. Het aantal mensen dat zorg kan verlenen is helaas onvoldoende om de groei in vraag bij te houden. We moeten nu een omslag maken om te voorkomen dat er in de toekomst onvoldoende zorg is voor ouderen.