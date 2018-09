Beleggen een mannending? Onzin!

Vrouwen zijn namelijk betere beleggers dan mannen. Althans, dat beweren Martine Hafkamp, directeur van Fintessa Vermogensbeheer en Marianne de Boer, directeur van online pensioenuitvoerder BeFrank. Toevallig - of dus niet - ook vrouwen. ,,Hoewel nog niet veel vrouwen de stap wagen, zouden ze het toch serieus moeten overwegen”, meent het duo.

Vrouwen zijn kennelijk uitstekende beleggers. Ze schakelen hun emoties uit, zijn niet te beroerd om advies te vragen, zijn voorzichtiger dan mannen en nemen weloverwogen beslissingen.

Het duo komt met een treffend voorbeeld: Hoe werd Warren Buffett de op drie na rijkste persoon ter wereld? Omdat hij als een vrouw belegt, zo beweerde LouAnn Lofton, auteur van het boek ‘Warren Buffett Invests Like a Girl – And Why You Should, Too’ al.”

Waan van de dag

Steeds meer vrouwen zijn volgens Hafkamp en De Boer beter opgeleid dan mannen, goed in multitasking en kunnen beter communiceren dan mannen. Voordeel in de financiële wereld is dat ze niet ongedurig zijn. Vrouwen laten zich bij het beleggen niet leiden door de waan van de dag.

Lovende woorden dus voor de vrouwen. Toch is dat bij de meesten zelf nog niet doorgedrongen. Er zijn namelijk nog steeds maar weinig vrouwen die zich bewust zijn van hun talent om te beleggen. Dat beleggen en pensioenopbouw een mannending is vinden Hafkamp en De Boer een gemiste kans voor vrouwen. “We werken allemaal, worden steeds ouder en het huidige pensioenstelsel biedt geen garantie voor de toekomst”, zegt De Boer. “Het is tijd om in actie te komen.”

Hafkamp adviseert jonge vrouwen – en natuurlijk ook mannen – om 100 euro per maand weg te zetten zodra je gaat werken. Maar ook om je investering minimaal 5 jaar – en liefst langer – vast te zetten.

,,Om te beginnen kun je je geld gespreid beleggen in indextrackers. Dan volg je een index of een sector, bijvoorbeeld een opkomende sector zoals cybersecurity of crowdfunding. Hoe jonger je begint, hoe beter. Als je die 100 euro per maand 25 jaar volhoudt, dan is de kans groot dat je kapitaal tegen die tijd is verveelvoudigd. En als je belegt in bedrijven die dividend uitkeren heb je ieder jaar een goodiebag met geld.” BeFrank heeft als missie ‘Pensioen dichter bij de mens brengen’.

Pensioen

De Boer licht toe: ,,We hebben zo’n 80 duizend deelnemers, waarvan zo’n 35 duizend de mogelijkheid van zijn werkgever heeft gekregen om hun pensioenpremie zelf te beleggen. Het overgrote merendeel kiest hier echter niet voor en laat het aan ons over. Van de groep die kiest voor zelf beleggen is slechts 6% vrouw.”

Dat het beter kan met het pensioenbewustzijn blijkt ook uit de interesse die mensen tonen in dit onderwerp. De Boer: ,,Van onze deelnemers kijkt 55 procent af en toe hoe het met zijn of haar pensioen is gesteld. Dat is in de markt misschien geen slecht percentage, maar wij vinden dat dit omhoog moet. We moeten er de komende jaren alles aan doen om het pensioenbewustzijn te vergroten. En daar kan de overheid bij helpen door wetgeving aan te passen. Maak mensen zelf verantwoordelijk voor hun pensioen en het pensioenbewustzijn zal automatisch toenemen.”

De Boer wil ook iedereen nog wat meegeven: ,,Kijk in ieder geval eens naar je financiële situatie. Hoeveel pensioen kan ik verwachten? En hoeveel geld heb ik later eigenlijk nodig? Wees je bewust van de keuzes die je hebt en neem zelf het heft in handen. Pensioen lijkt ver weg, maar zorg dat je er op tijd bij bent zodat je nog actie kunt ondernemen.”