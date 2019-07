Hogere winst voor JPMorgan Chase

De Amerikaanse bank wijst daarbij vooral op belastingvoordelen. De baten kwamen uit op bijna 29,6 miljard dollar, een stijging met 4 procent. JPMorgan haalde meer inkomsten uit de dienstverlening aan consumenten, zoals de verstrekking van kredieten en creditcards, terwijl ook werd geprofiteerd van de gestegen rente in de VS. Bij de zakenbankactiviteiten zoals de handel in obligaties en aandelen daalden de inkomsten.

Topman Jamie Dimon gaf aan dat de bank nog steeds een positief momentum ziet bij Amerikaanse consumenten, met een gezond vertrouwensniveau, solide banengroei en stijgende lonen. De aangepaste winst per aandeel van JPMorgan viel hoger uit dan analisten gemiddeld hadden voorspeld. Wel liet de bank zich wat voorzichtiger uit over zijn rente-inkomsten over het hele jaar. In de handel voorbeurs op Wall Street staat het aandeel in het rood.