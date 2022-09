Premium Het beste van De Telegraaf

5 vragen Waarom ligt de inflatie hier zoveel hoger dan in andere landen?

Door de Russische invasie van Oekraïne stegen de gasprijzen. Ⓒ ANP/HH

Wie dacht dat de inflatie niet verder kon stijgen werd vrijdag verrast. Het record is in september verpulverd, meldt het CBS: gemiddeld werd het dagelijks leven vorige maand meer dan 17% duurder. Maar waarom is de inflatie zoveel hoger dan in onze buurlanden?