’Franse bank BNP Paribas legt steun aan deals met olie en gas aan banden’

Door de beslissing werkt BNP Paribas niet langer mee aan deals waarbij een groep banken voor bedrijven obligaties op de markt zet als cliënten de opbrengst daarvan gebruiken voor het oppompen van meer gas of olie. Maar dergelijke obligatiedeals blijven nog wel mogelijk voor olie- en gasbedrijven die hun fossiele activiteiten afbouwen of gelijk houden.

"Duurzamere economie"

BNP Paribas laat in een reactie aan Bloomberg weten een „leidende speler in de overgang naar een duurzamere economie” te willen zijn. Daarvoor zou een „grote draai richting technologieën en activiteiten met weinig CO2-uitstoot” in gang zijn gezet. Eerder zei BNP Paribas ook stapsgewijs de banden te willen verbreken met bedrijven die alleen maar actief zijn met het zoeken naar en produceren van olie.

Eerder dit jaar klaagden drie duurzaamheidsorganisaties BNP Paribas aan omdat ze vinden dat de bank nog te veel projecten voor fossiele energie financiert. Ze willen via de rechter afdwingen dat de bank helemaal geen geld meer steekt in de uitbreiding van de winning van fossiele energiebronnen. Door de dienstverlening aan de fossiele industrie voldoet BNP Paribas volgens de klagers niet aan de in Frankrijk geldende wettelijk zorgplicht voor het milieu.