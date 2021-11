Sommige eigenaren Tesla konden hun auto urenlang niet gebruiken

Premium Financieel

Nieuwe klap VDL Nedcar na hack: productie Amerikaanse stekkerauto’s komt later, of helemaal niet

Het project Canoo bij VDL Nedcar staat (deels) op losse schroeven. De Amerikaanse ontwikkelaar van elektrische auto’s wil zijn bestelwagens en nu ook de eerste Lifestyle Vehicles die in Born gebouwd zouden worden, in de VS laten maken.