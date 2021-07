Amsterdam - Reisorganisatie Sunweb laat klanten voortaan zelf de keuze of men nog naar een ’oranje’ reisbestemming wil, in plaats van de reis op voorhand te annuleren. „Tot nu toe volgden we de richtlijn van de regering, maar de huidige situatie is niet meer houdbaar”, zegt topman Mattijs ten Brink tegen De Telegraaf.