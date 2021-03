Opmars S&P 500 strandt op toename coronazorgen

De Dow Jones-index opent 0,2% lager, de Nasdaq staat 0,1% in het groen en de bredere S&P 500 0,2% liggen. Sinds het dieptepunt van de markt op 23 maart vorig jaar, steeg de S&P 500 met 75%.

De dollar sterkt bijna 0,5% aan tegen de euro tot $1,1885.

Technologieaandelen profiteren opnieuw van de dalende rente, de effectieve vergoeding of yield die zij kunnen afdwingen voor een 10-jarige staatsobligatie daalt, naar 1,633% tegen 1,682%, na een hoogtepunt vorige week van 14 maanden.

Bekijk ook: Chinese beurzen dalen na sancties westerse landen

De markt krijgt verder steun van het nieuws dat president Biden een pakket van $3 miljard klaar zou zetten voor investeringen in infrastructuurprojecten. Daarnaast meldt de Belastingdienst dat woensdag een nieuwe uitkering van $1400 per Amerikaan wordt uitgevoerd.

AstraZeneca en Pfizer

De VS ondergaat net als Europa de derde golf van coronabesmettingen. In sommige staten zijn autoriteiten juist overgegaan tot versoepeling van de maatregelen. Het zevendaags gemiddelde van het aantal besmetting is met 5% toegenomen in 27 Amerikaanse staten.

Onzekerheid is over het coronavaccin van AstraZeneca: het bedrijf zou mogelijk verouderde testdata hebben verstrekt aan de toezichthouder. Volgens gezondheidsadviseur van de regering dr. Anthony Fauci was de opname van die gegevens „enigszins misleidend”.

Gisteren meldde het bedrijf een voor 79% effectief vaccin te hebben gemaakt.

Tegelijkertijd zou farmaceut Pfizer volgens mediaberichten nieuwe vaccins buiten die voor corona gaan produceren. Nu werkt het met BioNTech aan coronavaccins.

Yellen en Powell

Vanavond meldt Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zich op Capitol Hill met de minister van Financiën Janet Yellen. Ze geven een toelichting over de stand van de Amerikaanse economie. Yellen heeft al gesteld volgend jaar, dankzij de sterke groei nu, volledig herstel van de werkgelegenheid tot het oude niveau van voor de coronacrisis te verwachten.

Cruisemaatschappijen Norwegian en Carnival noteerden bij opening 1% daling.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines verloor 2%.

Techreus Apple verliest 0,5%, maar Zoom, Etsy, Adobe en Netflix winnen rond 3%.

Het aandeel van mediabedrijf Viacom zakt 9%. Het geeft voor $3 miljard aandelen uit. Dat wordt vooral gebruikt voor nieuwe videostreamdiensten zoals bij zijn eigen Paramount+.

Netwerk Discovery verliest 7% na een afwaardering tot ’verkopen’ bij UBS; de waardering van het aandeel is afgelopen maanden verviervoudigd, vermeldt de analist.

Zonnepanelenmaker SunRun stijgt 3,3%. Goldman Sachs geeft het een koopadvies vanwege de versnelde groei en vraag naar zuiniger energieopwek.

Microsoft (+1,7%) is bezig met de overname tegen $10 miljard van videogamechatdienst Discord, aldus Bloomberg.

Boeing daalt 0,8%. De vliegtuigbouwer sloot een revolving credit deal van $5,3 miljard, de langetermijnfinanciering met een variabele rente gekoppeld aan de geldmarktrente. Eerder zou het om $4 miljard gaan.

Technologiebedrijf Baidu daalt 5,4% na zijn tweede beursnotering in Hongkong.

Tencent Music Entertainment wint 3%. Het gerapporteerde kwartaalresultaat van de videostreamdienst bleef onder verwachting.

Fitness-apparatenmaker Peloton wint 2,35 op het nieuws van drie recente overnames van bedrijven in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en draagbare technologie.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.