Rechter haalt streep door miljoenenlening oprichter Loterijverlies

Dit blijkt uit een uitspraak die de rechtbank Noord-Holland woensdag deed in een zaak die de Belastingdienst had aangespannen tegen Roet en de Britse brievenbusfirma Monticello.

Duinvilla

Ferdy Roet kocht in 2015 een riante duinvilla in Bergen voor anderhalf miljoen euro met behulp van een hypotheek van Monticello Limited, een door Roet zelf opgerichte brievenbusfirma, gevestigd op het Britse eiland Isle of Man.

Het kasrondje van Roet liep volgens de rechtbank via Guernsey langs Isle of Man naar Bergen (NH). Ⓒ TLG

Het geld was oorspronkelijk afkomstig van deelnemers van zijn claimstichting, maar kwam volgens de rechtbank met behulp van een kasrondje via Guernsey en Isle of Man bij Roet zelf terecht. Het vonnis spreekt van een „georkestreerd samenstel van rechtshandelingen, waarbij Roet de betrokken vennootschappen heeft gebruikt om aan Loterijverlies vermogen te onttrekken en onder de vlag van een (…) hypothecaire lening in zijn privévermogen te brengen.”

Obstakel

De bewuste hypotheek vormde een obstakel voor de fiscus, die sinds 2014 een navordering op Roet heeft van €4,2 miljoen en beslag had gelegd op de duinvilla. Volgens de rechtbank was die blokkade ook precies het doel van Roet: „Hij heeft hiermee slechts het oogmerk gehad de woning aan verhaal van de Belastingdienst te onttrekken.”

De rechtbank geeft daarom Monticello en Roet in het vonnis opdracht om nog deze week de bewuste hypotheek door te halen. Vervolgens kan de Belastingdienst de woning van Roet verkopen. Veel zal dat overigens niet opbrengen, aangezien hij de villa afgelopen jaren heeft laten slopen om er een nieuwe woning te laten bouwen.

Vier jaar cel

Roet wordt momenteel ook strafrechtelijk vervolgd wegens verduistering van het geld van Loterijverlies-deelnemers. Er is door het Openbaar Ministerie vier jaar cel tegen hem geëist. Eind december doet de rechtbank uitspraak.