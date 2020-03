Lagarde: ECB doet al het nodige om eurozone te beschermen

Lagarde kreeg eerder nog woedende reacties vanuit Italië toen ze vorige week zei dat het niet de taak van de centrale bank is om de verschillen in Europese staatsrentes weg te werken. Die woorden veroorzaakten paniek op de Italiaanse staatsobligatiemarkt. Een dag later kwam ze daarop terug en liet ze weten dat de ECB „in dit moeilijke moment voor de muntunie zich keihard inspant om verschillen in staatsobligatierentes in de eurozone te vermijden.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft Lagarde verweten „formeel en abstract” te zijn. Hij vond dat het de taak van de centrale bank is om de financiële markten te kalmeren, zodat eurolanden zich kunnen concentreren op maatregelen om de gezondheidscrisis tegen te gaan.

In de nieuwste podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam de vergaande economische gevolgen van de coronacrisis. Luister hier of via je eigen podcast app.