Arbo Unie: piek bij ziekmeldingen zwakt af in tweede coronagolf

Na die snelle toename in september daalden de aantallen ziekmeldingen in oktober en november weer, aldus Arbo Unie. In december is er weer een sprake van een stijging ten opzichte van de voorgaande maanden, maar het aantal is nog altijd veel lager dan in dezelfde periode in 2018 en 2019.

Het aantal dagen van ziekteverzuim daalde ook ten opzichte van het slotkwartaal van vorig jaar, maar volgens Arbo Unie minder hard dan het aantal ziekmeldingen. Dat wijst erop dat de gemiddelde duur van ziekteverzuim toeneemt. Dat kan ermee te maken hebben dat na een coronabesmetting de Covid-19-klachten bij sommige patiënten lang kunnen duren, hoewel ze in de meeste gevallen meevallen.

Werkdruk

Niet in alle sectoren is er sprake van een daling. Zo is het ziekteverzuim in de zorg volgens Arbo Unie onverminderd hoog, wat het gevolg is van de hoge werkdruk en mentale belasting waar zorgpersoneel door de virusuitbraak mee kampt.

Volgens bedrijfsarts en bijzonder hoogleraar Corné Roelen, die namens Arbo Unie een leerstoel Bedrijfsgeneeskunde bekleedt, liggen bij andere werknemers vooral psychische klachten als gevolg van de coronacrisis op de loer. Zo zorgen lockdownmaatregelen en het gebrek aan sociale contacten voor somberte.

„Dit zorgt ervoor dat mensen minder goed in hun vel zitten en dat heeft direct ook gevolgen voor de werksituatie. Mensen kunnen minder goed functioneren in hun werk”, zegt Roelen.