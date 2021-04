Rampspoed Suezblokkade loopt ten einde met oplossen scheepvaartfile

Het Suezkanaal is sinds maandag weer toegankelijk voor verkeer nadat het enorme containerschip de Ever Given werd losgetrokken. Het scheepvaartverkeer door de belangrijke vaarroute was bijna een week gestremd doordat het schip in een zandstorm overdwars in het kanaal kwam te liggen.

Op het moment dat de Ever Given werd losgetrokken wachtten 422 schepen op hun beurt om door het Suezkanaal te varen. De laatste 62 daarvan vervolgen naar verwachting zaterdag hun weg.

Bekijk ook: Gevecht om vergoeding miljoenen barst los in nasleep Suezblokkade

Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht eind volgende week extra drukte van zeeschepen. Normaal gesproken ontvangt de haven gemiddeld tachtig zeeschepen per dag. Dat zullen er vanaf ongeveer woensdag dagelijks tijdelijk zo'n 10 procent meer zijn, aldus een woordvoerder.

Onderzoek bijna afgerond

Het onderzoek naar het vastlopen van de Ever Given wordt volgens de SCA binnen twee dagen afgerond, waarna de resultaten worden bekendgemaakt. Topman Rabie schatte eerder dat Egypte door de blokkade van het Suezkanaal zeker 1 miljard dollar schade heeft geleden.

De 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen via het Suezkanaal vervoerd.