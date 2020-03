'Damrak krabbelt op na virusvrees'

Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat de virusuitbraak een zware klap heeft toegebracht aan de Chinese economie. De bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land kelderde afgelopen maand tot een laagterecord door de fabriekssluitingen vanwege de virusuitbraak. Ook de activiteit in de Chinese dienstensector nam fors af. De zware klap voor de Chinese economie wakkerde echter de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde maandag tussentijds ruim 3 procent hoger.

In Japan beloofde Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Bank of Japan, maatregelen te nemen om de markten te stabiliseren. De Nikkei in Tokio eindigde daardoor bijna 1 procent hoger. Afgelopen vrijdag verklaarde voorzitter Jerome Powell ook al dat de Amerikaanse centrale bank klaar staat om de economie te ondersteunen. Dit leidde tot speculatie op een renteverlaging door de Federal Reserve (Fed) later deze maand.

Italië

Italië kondigde aan 3,6 miljard euro uit te trekken voor extra maatregelen ter ondersteuning van onder meer de economie wegens de gevolgen van het coronavirus. Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. Het dodental in Italië is opgelopen naar 34 en het aantal besmettingen groeide naar bijna 1700. In China werden 202 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is het laagste aantal nieuwe infecties in ruim een maand tijd. In het land zijn ruim 80.000 mensen besmet met het virus en zijn 2912 mensen overleden.

Bij de bedrijven blijft de zwaar getroffen luchtvaartsector in de schijnwerpers staan. De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa liet weten het aantal vluchten aanzienlijk in te perken wegens de uitbraak van het coronavirus. Ook luchtvaartcombinatie Air France-KLM overweegt volgens persbureau Bloomberg om mogelijk langer niet op China te vliegen vanwege de virusuitbraak.

Envipco

Op het Damrak kwam Envipco nog met cijfers. De maker van statiegeldsystemen leed vorig jaar verlies. Het bedrijf tastte diep in de buidel om uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk, om zo voor te sorteren op nieuwe recyclingwetten in Schotland. Die investeringen gingen ten koste van de winstgevendheid.

De euro was 1,1040 dollar waard tegen 1,0994 dollar op vrijdag. De olieprijzen veerden wat op na de zware koersdaling vorige week. Een vat Amerikaanse olie werd 2,5 procent duurder op 45,89 dollar. Brentolie kostte 3 procent meer op 51,17 dollar per vat.