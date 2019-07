Nederlander moet in kosten snijden bij Air France

Bij Air France wacht Zaat een uitdaging, want de kosten moeten omlaag. Air France zat in het eerste kwartaal met een verlies van €256 miljoen zwaar in het rood. Branchegenoot Lufthansa kwam onlangs weer met een winstwaarschuwing.

Insiders melden aan De Telegraaf dat ze er vanuit gaan dat er banen bij Air France zullen verdwijnen, er gaan geruchten over 25% minder ondersteunende functies. Op 31 juli publiceert Air France KLM de halfjaarcijfers.

Het is de eerste keer dat een Nederlander de hoogste financiele baas wordt bij Air France. Andersom gebeurde wel eerder: de Fransman Gagey werkte een aantal jaren als financieel directeur bij KLM.

Zaat begon zijn carriere in 2000 als controller bij de onderhoudsafdeling van KLM en werkt al een aantal jaren in Parijs. Hij was ondermeer nauw betrokken bij de deal uit 2017, waarbij luchtvaartmaatschappijen Delta en China Eastern aandeelhouder werden van Air France KLM. Deze werd op haar beurt aandeelhouder van Virgin Atlantic.

De overeenkomst moet officieel nog steeds goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteiten.