ForFarmers neemt mengvoederbedrijf De Hoop over

De Hoop uit het Gelderse Zelhem was afgelopen jaar goed voor de levering van 322.000 ton voer en een omzet van €110 miljoen, vrijwel volledig aan de vleeskuikensector. Zo’n 80% van het geproduceerde voer verkoopt De Hoop in Nederland, de overige 20% in België en het het westen van Duitsland.

De Hoop uit het Gelderse Zelhem is een echt familiebedrijf. Het werd in 1906 opgericht en inmiddels staat de vierde gerenarite Buunnk aan het roer en heeft het bedrijf 52 mensen in dienst. De twee partijen hebben geen overnamesom bekend gemaakt.

Groei

In een interview ruim een week geleden in De Telegraaf zei topman Yoram Knoop van ForFarmers dat in Nederland de rek wel uit de groei is en dat ForFarmers hier vooral zal uitbreiden door overnames, omdat er relatief veel partijen op de markt zijn. Verder wil ForFarmers binnen vijf jaar in twee nieuwe landen buiten Europa actief zijn.

De beursgenoteerde veevoergigant is met een omzet van €2,5 miljard afgelopen jaar actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk.