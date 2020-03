China houdt leenrente onverwacht gelijk

Het laagste rentetarief dat Chinese bedrijven voor een lening met een looptijd van een jaar kunnen krijgen is 4,05 procent. Voor een vijfjaarslening blijft de rente 4,75 procent. Economen dachten aan een kleine verlaging van de eenjaarsrente met 0,05 of 0,1 procentpunt.

Het LPR-tarief wordt maandelijks door achttien banken bepaald en is losjes gekoppeld aan de rente voor eenjaarsleningen die de Chinese centrale bank rekent. Ondanks dat die eerder deze week gelijk bleef, dachten zeven op de tien economen dat de banken wel aan hun tarieven zouden knutselen. De Federal Reserve in de Verenigde Staten en de Bank of England in het Verenigd Koninkrijk gebruikten de rentetarieven deze week wel om leningen voor bedrijven goedkoper te maken.