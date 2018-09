'Omslagpunt Heijmans lijkt bereikt'

KBC is positief gestemd over de winstgevendheid van Heijmans in de komende jaren. Wel blijft de onzekerheid bij onder meer Infra een punt van zorg. Dat werd woensdag in een tussentijds handelsbericht ook door topman Bert van Els van Heijmans onderschreven.

Volgens KBC wordt Heijmans wel steeds minder blootgesteld aan de verliesgevende infrastructuurprojecten. De ontwikkelingen op de huizenmarkt noemde de bank ,,bemoedigend".

Heijmans zag in het eerste kwartaal de opbrengsten licht groeien ten opzichte van een jaar terug, door onder meer hogere omzetten in de segmenten Wonen en bij de Duitse infra-activiteiten. Concrete cijfers werden daarbij niet gegeven. KBC noemde dat overigens weinig verrassend.

De bank handhaafde zijn koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 12 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.30 uur 0,8 procent hoger op 8,22 euro.