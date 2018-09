Winst ING daalt een derde

ING meldde dinsdag een nettowinst van 1,3 miljard euro over de eerste drie maanden van 2016, tegen 1,8 miljard euro een jaar eerder. Zonder eenmalige mee- en tegenvallers zakte het resultaat met 29 procent naar 842 miljoen euro.

De bank wist de rente-inkomsten met 2 procent op te schroeven, terwijl de provisies min of meer stabiliseerden. Het nieuwe toezichtsregime in de bankensector bracht bijna een half miljard euro aan kosten met zich mee, tegen 174 miljoen euro een jaar eerder. ING verwacht dat de regelgevingskosten in heel 2016 met ruim 300 miljoen euro oplopen naar circa 960 miljoen euro.

Klanten stortten vorig kwartaal per saldo 8,8 miljard euro bij op hun rekeningen bij ING. Daarnaast werd voor 7,1 miljard euro aan nieuwe leningen verstrekt

De bank reserveerde in de eerste drie maanden van het jaar 265 miljoen euro voor slechte leningen. De stroppenpot was daarmee bijna 170 miljoen euro kleiner dan een jaar eerder.

Tegenover de gunstige resultaten van de consumentenbank stonden mindere prestaties van de zakenbank. Daar werd de winst geraakt door de enorme onrust die in de eerste maanden van dit jaar op de financiële markten heerste. Bestuursvoorzitter Ralph Hamers gaf in een toelichting aan dat de prestaties op de markten tegenvielen, maar dat de zaken in maart en april weer zijn aangetrokken.