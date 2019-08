'Omzet Adyen verder omhoog'

In de consensus wordt in doorsnee gerekend op een omzet van ruim 219 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. Dat was meer dan 156 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar en 192,5 miljoen euro in de tweede helft van 2018. Bij de nettowinst staat in de analistenprognoses een bedrag van 82 miljoen euro. Dat was in de vergelijkbare periode vorig jaar nog 48,2 miljoen euro en in de tweede helft van vorig jaar bijna 83 miljoen euro.

Adyen heeft een doelstelling uitgesproken voor de langere termijn voor een operationele marge van meer dan 55 procent. In 2018 was dit 52 procent. Verder mikt de onderneming op aanhoudende groei met dubbele cijfers en kapitaalinvesteringen van maximaal 5 procent van de netto-omzet.

Uitbreiding

In de afgelopen tijd hengelde Adyen onder meer bedrijven als de Amerikaanse maaltijdbezorger Postmates, luchtvaartconcern Singapore Airlines en de Amerikaanse woninginrichter Restoration Hardware binnen als klant. Daarnaast breidde de betalingsdienstverlener uit naar Afrika en werd het aanbod in Canada vergroot. Tevens werd een Amerikaanse federale betalingslicentie aangevraagd.

Verder promoveerde Adyen in maart naar de Amsterdamse AEX-index. Vorig jaar maakte het bedrijf zijn debuut op Beursplein 5.