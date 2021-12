Consumentenvertrouwen verder omlaag

De graadmeter waarmee het CBS de stemming onder consumenten meet, kwam voor december uit op min 25 tegen min 19 in november. Het consumentenvertrouwen ligt daarmee onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar van min 8. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit met plus 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.

Consumenten waren in december pessimistischer over de economie dan in november. De deelindicator economisch klimaat ging van min 28 naar min 38. Consumenten waren daarbij negatiever over zowel de economie in de komende twaalf maanden als die in de afgelopen twaalf maanden.

De koopbereidheid kwam in december uit op min 17, tegen min 14 in november. Consumenten waren zowel negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden.

In december vond 55 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dit is het hoogste percentage sinds het begin van de tijdreeks in 2017. Het percentage dat verwacht dat de prijzen in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen, daalde van 45 in november naar 33 in december.

Uitgaven

Het CBS meld tegelijkertijd dat Nederlandse huishoudens in oktober 8,5 procent meer uitgegeven dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd werd meer geld besteed. Namelijk 12,2 procent. Diensten zijn doorgaans goed voor de helft van de totale uitgaven door huishoudens. In vergelijking met voor de crisis lag het uitgavenpatroon aan diensten in oktober nog wel net iets lager.

Aan duurzame goederen, spullen die doorgaans wat langer in gebruik zijn, werd door Nederlanders 8,1 procent meer besteed in vergelijking met een jaar terug. Zo werden er vooral meer schoenen en kleding gekocht. De uitgaven aan vervoersmiddelen en woninginrichting waren minder.

Verder stegen de uitgaven aan overige goederen zoals gas, elektriciteit, brandstof en persoonlijke verzorgingsproducten met 3,4 procent. Iets minder geld werd uitgegeven aan voedings- en genotmiddelen dan in oktober vorig jaar.