Californië: Uber-chauffeur voortaan werknemer

De nieuwe wet die in Californië is aangenomen, schrijft voor dat mensen alleen als zelfstandige aannemer kunnen worden behandeld als hun werk buiten de gebruikelijke activiteiten van bedrijven vallen. Een internetbedrijf als Uber laat juist veel taxichauffeurs als freelancer ritjes uitvoeren, evenals veel andere digitale platforms in de zogeheten 'gig economy'. Als werknemer zouden ze in Californië onder andere recht hebben een minimumloon en betaalde overuren.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik